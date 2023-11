Toptransfer in de maak voor Erling Haaland? Zaakwaarnemer geeft opmerkelijk antwoord

Real Madrid wordt al lange tijd in verband gebracht met Kylian Mbappé. De PSG-ster bleef afgelopen transferperiode bij de club uit Parijs, maar tekende niet bij. Er wordt flink gespeculeerd of hij al dan niet naar Real zal trekken volgende zomer.

Maar zou het kunnen dat Real nu plots overschakelt en zich op Haaland wil storten? Toen de zaakwaarnemer van Haaland werd gevraagd naar de club, gaf hij een opmerkelijk antwoord. Hij sloot niets uit en kaatste het op de club af. "Links met Real Madrid? Dat zul je aan Real moeten vragen en niet aan mij..."

Haaland won net niet de Gouden Bal, en moest aakijken hoe Lionel Messi ermee naar huis ging. "Hij verdiende het om de Gouden Bal te winnen, ik hoop dat hij die op een dag zal winnen, maar ik weet zeker dat hij met zijn team de voorkeur geeft aan de Champions League-titel", gaat hij verder bij CorSport.

🚨⚪️ Haaland’s agent Pimenta: “Real Madrid links? You should ask Real Madrid, not me…”.



“He deserved to win the Ballon d’Or, I hope he’s gonna win it one day — but I’m sure he prefers Champions League title with his team”, told CorSport. pic.twitter.com/gbOX9M9eME