Manchester City neemt belangrijke beslissing rond Kevin De Bruyne

Aan het begin van dit seizoen viel Kevin De Bruyne geblesseerd uit in de eerste wedstrijd van het seizoen. De middenvelder zal nog wel een tijdje in de lappenmand liggen, toch kwam City plots met een belangrijke beslissing over hem.

Verschillende Saudische clubs zijn duidelijk geïnteresseerd in De Bruyne. Concreet werd verwacht dat Al-Ittihad een bod ging doen op de Belg. Dat nieuws heeft ook Manchester City bereikt.

De situatie werd onderzocht en City maakte de beslissing om Kevin De Bruyne absoluut niet te laten vertrekken deze winter. Dat meldt transferexpert Ekrem Konur. De 32-jarige De Bruyne staat nog tot de zomer van 2025 onder contract bij The Citizens.

