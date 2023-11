Vincent Kompany van de hemel naar de hel met Burnley tegen West Ham United

Het leek binnen te zijn voor Vincent Kompany en Burnely. De wedstrijd duurde echter net iets te lang voor hen.

Bijna een 2de competitiezege

Burnley kon nog maar één keer winnen dit seizoen in de Premier League. Bijna waren ze er dichtbij tegen West Ham United, maar ze zullen de tweede overwinning van het seizoen nog even moeten uitstellen.

Burnley neemt de bovenhand

De ploeg van Vincent Kompany nam de bovenhand in het eerste helft. Het balbezit was voor hen en ook de beste kansen. Tot scoren kwamen ze echter niet en gelukkig voor Burnley West Ham United ook niet. Een logische 0-0 was het gevolg

Burnley slaat toe

De tweede helft was nog maar net bezig of daar was Burnley al. Koleosho van Burnley ging alleen op doel of, maar werd neergehaald in het strafschopgebied. Penalty! Jay Rodriguez twijfelde niet en zette de ploeg van Vincent Kompany op voorsprong.

Het venijn zit hem in de staart

Dit was het startschot voor West Ham United om wakker te schieten. Al moesten ze wachten tot het einde om hun balbezit en kansen te verzilveren.

Amper twee van hun doelpogingen belanden binnen het kader, maar het was wel tweemaal raak. Eerst Mubama in de 86ste minuut en in de 91ste minuut was het Tomáš Soucek die Burnley in rouw dompelde. Een wedstrijd duurt 90 minuten en op het einde winnen de Londenaars zullen de fans van Burnley hebben gedacht.

Drama voor Burnley

Deze nederlaag zorgt dat de troepen van Vincent Kompany hun 6de nederlaag op rij leden. Burnley zit dan ook helemaal in de onderste regionen van de Premier League. Dit met 4 op 39 en daarmee staan ze troosteloos op de laatste plaats.