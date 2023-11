📷 Mogelijke truitjes voor de Rode Duivels op het EK lekken al uit en zijn opvallend!

In 2024 staat het EK op het programma voor de Rode Duivels. Daarin treden ze aan in nieuwe en opvallende shirts.

De Rode Duivels speelden een goede EK kwalificatie. Na acht wedstrijden eindigden de Belgen eerste in de groep met onder andere Oostenrijk en Zweden. België verloor geen enkele wedstrijd en speelde gelijk tegen Oostenrijk en Zweden.

In de aanloop naar het EK in Duitsland lekken de mogelijke truitjes die de Belgen zullen dragen nu al uit. Vooral het uitshirt is zeer opvallend te noemen. De mannen van Tedesco treden aan in een opvallend blauw shirt.

Die blauwe tenue is een verwijzing naar Kuifje. Het populaire stripfiguur van schrijver Hergé is bekend over de hele wereld. Hopelijk kunnen de Belgen in hun blauwe tenue de Europese trofee mee naar Brussel nemen.