Peter Vandenbempt is duidelijk: "Zij zijn dé teleurstelling van de heenronde"

De heenronde van het seizoen is afgelopen. Peter Vandenbempt maakte zijn balans op en kwam tot conclusies.

Vandenbempt zag goede zaken, maar ook slechte. Wat vooral opviel voor hem was Club Brugge, niet op een goede manier. "De eerste vaststelling van de heenronde is dat Club Brugge zonder meer dé teleurstelling is, voor het tweede jaar op een rij eigenlijk", vertelde de analist volgens Sporza.

"Met dit spelersmateriaal dit niveau halen en zo weinig punten - het staat pas 7e - is, ondanks een goede Europese campagne, gewoon slecht gedaan. Gelukkig voor Club Brugge is nog alles mogelijk", gaat Vandenbempt verder.

Club Brugge won afgelopen weekend wel met 0-1 van OH Leuven. Een deugddoende zege, zeker voor Ronny Deila. Donderdag reist blauw-zwart naar Turkije om het op te nemen tegen Besiktas. Daarna volgt de wedstrijd tegen Standard op zondag. Opnieuw een belangrijke week voor Club.