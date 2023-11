Romelu Lukaku helpt José Mourinho en AS Roma een handje

AS Roma deed zondag een goede zaak, en daar kon Romelu Lukaku bij helpen. De Belg gaf een assist tegen Udinese.

AS Roma nam het zondag op tegen Udinese, de nummer 16 in de Serie A. Toch zeker een niet te onderschatten tegenstander. De club hield het tot in de 80e minuut op 1-1.

Op het uur maakte Udinese 1-1 gelijk. Het leek erop dat de wedstrijd op een gelijkspel ging eindigen. Maar dat was zonder Dybala en Lukaku gerekend. De Rode Duivel gaf een heerlijke assist met zijn hak om de 2-1 op de borden te zetten.

Vlak voor het einde maakte El Sharaawy er zelfs nog 3-1 van. Zo klimt AS Roma naar de vijfde plaats in het klassement met 21 punten. De troepen van Mourinho blijven nog wel op 11 punten van leider Inter die gelijkspeelde tegen Juventus.