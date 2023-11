"Anderlecht mag blij zijn dat Wouter Vandenhaute zijn wil doorgedreven heeft"

Afgelopen weekend won RSC Anderlecht de derby van RWDM. Met Jan Vertonghen in een nieuwe hoofdrol bij paarswit.

Analist Peter Vandenbempt was duidelijk onder de indruk van de prestatie van Jan Vertonghen bij Anderlecht, afgelopen weekend tegen RWDM, zo laat hij in Sporza Daily weten.

“De manier waarop Vertonghen voorop ging in de strijd, zijn ploeg bleef aanvuren, coachen en naar voren stuwen, het was een totaalprestatie”, klinkt het.

“Er kan op dit moment geen discussie zijn over wie de grote roerganger is bij Anderlecht, op het veld én in de kleedkamer. Dat is zijn grote toegevoegde waarde voor dit Anderlecht. Hij neemt dit Anderlecht bij de hand.”

Nochtans was er aardig wat discussie over de komst van Vertonghen naar Anderlecht. Vooral het financiële plaatje zou een grote struikelblok geweest zijn.

“Voorzitter Wouter Vandenhaute voelde vorig seizoen dat zijn selectie nog iemand nodig had met het métier en de leiderschapskwaliteiten van Jan Vertonghen. Het werd hem afgeraden op financieel vlak, maar blijkbaar heeft hij zijn wil toch doorgedreven”, besluit Vandenbempt.