Kunstgras van Stayen verbieden? Frank Boeckx is duidelijk

Dit seizoen kwam er aardig wat kritiek op het kunstgrasveld van STVV. Heel wat ploegen vinden het niet kunnen dat er op kunstgras gespeeld moet worden.

Het woord ‘competitievervalsing’ werd al meermaals in de mond genomen als er over het kunstgrasveld op Stayen gesproken wordt. Niemand, behalve STVV dan, lijkt voorstander van spelen op kunstgras.

En dan zwijgen we nog over blessures. Enkele ploegen klaagden al aan dat hun spelers geblesseerd geraakten door op kunstgras te spelen. De kans op een blessure zou volgens bepaalde wetenschappers vele malen hoger liggen op kunstgras.

In de voetbalpodcast ‘vier-nul’ van VTM kwam het onderwerp ook ter sprake. Frank Boeckx stelt dat je het zeker niet mag verbieden en maakt een te begrijpen vergelijking nu de winter in ons land in aantocht is.

“Ga in dit weer eens in Seraing spelen en dan ga je bleiten om weer op kunstgras te mogen sjotten”, vertelt hij. “Wel moet er vanuit de bond bekeken worden wat de minimale vereiste is voor de kwaliteit van een kunstgrasveld.”