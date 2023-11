Nieuwe en zeer ingrijpende regel op komst in het profvoetbal

De IFAB heeft samengezeten en kwam tot conclusies. Zo kan het goed zijn dat er volgend seizoen een nieuwe regel wordt getest in het profvoetbal.

IFAB staat voor International Football Association Board en is de organisatie die nadenkt over de regels van het voetbal. Er werd samengezeten en ook nu kwamen er opvallende conclusies uit voort.

Zo werd er gepraat over de regel om spelers tijdelijk uit te sluiten. In 2017 werd dit in amateur- en jeugdreeksen al ingevoerd. In de Pro League zagen we dit dus nog niet, maar er zijn plannen.

Zo heeft IFAB aanbevolen dat dit nu ook in het profvoetbal wordt toegepast. Een testfase in het profvoetbal zou er dan ook al volgend seizoen kunnen komen. In maart 2024 volgt een algemene vergadering waar alles nog eens besproken wordt.

Pierluigi Collina vertelde volgens Sporza dat de proefperiode een succes was. "De proefperiode met de amateurs was overtuigend. We hebben het nu over een veel hoger, zeer professioneel niveau. We moeten iets ontwikkelen dat werkt of topvoetbalwaardig is."