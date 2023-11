Weet voormalige Rode Duivel én Gouden Schoen meer? "Vertonghen wil volgend seizoen met Anderlecht Europa in"

Jan Vertonghen leidde RSC Anderlecht gisteren naar een derby-overwinning tegen RWDM. Ook Marc Degryse is ervan overtuigd dat de recordinternational nog één of meerdere seizoenen wil voetballen.

Een puike prestatie én de beslissende voorzet die het winnende doelpunt inluidde. Jan Vertonghen was ook gisteren alomtegenwoordig in het Lotto Park van RSC Anderlecht. "Bovendien voel je aan alles dat Anderlecht terug is. De fans én de sfeer zijn ook terug. Ik zie ze als één van de titelfavorieten."

"Ik ben er zeker van dat Vertonghen tijdens de Europese voetbalavonden gefrustreerd voor zijn televisie zit", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Daarom ben ik ervan overtuigd dat Super Jan dit seizoen speelt om kampioen te worden én om volgend seizoen nog eens Europa in te gaan."



In de buurt van vrienden en familie

De voormalige Rode Duivel is dan ook een grote fan van de terugkeer van de Gouden Generatie naar onze competitie. "De grinta van jongens als Vertonghen en Toby Alderweireld is niet normaal. We mogen blij zijn dat zo'n profielen in België willen voetballen. Al vinden ze zelf ook ongetwijfeld leuk om in eigen land en dicht bij familie en vrienden te voetballen."