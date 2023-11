Bommetje bij Barcelona? 'Deze drie hooggeplaatste spelers stellen Xavi in vraag bij de club'

Barcelona staat momenteel vierde in de Spaanse competitie. Net te laag voor een club van hun kaliber, maar is er meer aan de hand?

Er zou wat onrust zijn in de kleedkamer van Barcelona. Daar trekken enkele hooggeplaatste spelers de tactische keuzes van coac Xavi in twijfel. Dat zei de hoofdredacteur van de digitale Spaanse digitale krant Okdiario, Eduardo Inda, op televisie bij El Chiringuito.

"Ze vertellen me dat er wat ongemak is in de kleedkamer, ik zou niet zeggen woede, maar eerder een soort ongemak tegenover het tactische systeem dat wordt gebruikt door Xavi. Er zijn drie heilige koeien bij Barcelona die hierover gepraat hebben", begon Eduardo Inda.

Hij noemt de spelers nadien ook bij naam. "Ze vinden dat het tactische systeem dat ze gebruiken niet erg risicovol is en geen doelpunten oplevert. De ene is Lewandowski, de andere is Raphinha en de derde is doelman Ter Stegen."

Hij gaat nog verder en zegt dat Xavi zelfs in vraag wordt gesteld bij zijn club. "Hij wordt in vraag gesteld bij Barcelona en ook in de kleedkamer omdat het een team is dat meer doelpunten moet maken en meer wedstrijden moet winnen op een makkelijkere manier."