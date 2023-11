Dramatische slotfase tijdens PSG-Newcastle United: "Walgelijk en schandalig!"

PSG nam het dinsdagavond op tegen Newcastle United. De Engelse club leek af te stevenen op een overwinning, tot het noodlot toesloeg.

Newcastle stond voor een moeilijke opdracht in de Champions League: winnen van PSG voor een goede uitgangspositie om te overwinteren in de Champions League.

Alexander Isak bracht Newcastle na 24 minuten op voorsprong. Het leek er dan ook heel de tijd op dat de bezoekers met de drie punten naar huis gingen. Tot de scheidsrechter in de toegevoegde tijd een discutabele penalty gaf. Kylian Mbappé verzilverde de strafschop zonder twijfel.

In de Engelse televisiestudio waren de meningen niet zo verdeeld. "Het is een walgelijke en belachelijke beslissing. Dit kan gewoon niet, het is onzin. Niet vergeten: de ref werd naar de monitor gestuurd. Hij had dus de kans om "neen" te zeggen!"