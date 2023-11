Er is nog werk aan de winkel bij Antwerp om Champions League-niveau te halen: "We waren te braaf"

Antwerp heeft in de Champions League opnieuw verloren van Shakhtar Donestk. Met 0 op 15 is Antwerp dit seizoen definitief uitgeschakeld in de Europese competities.

"Het is heel moeilijk", zei Michel-Ange Balikwisha bij RTL na deze laatste teleurstelling. "Vandaag verloren we met 1-0, opnieuw op een stilstaande fase. Ik begrijp het niet, maar zo is het."

"Misschien waren we te braaf", vervolgde Balikwisha. "Hij (De Shakhtar-speler n.v.d.r.) ging er makkelijk doorheen, legde zijn hoofd er tegen en dan moeten we achter de score aan. In de Champions League is het niet zoals in de eigen competitie. Daar kun je niet braaf zijn, want dan is het resultaat dat je weer verliest."

De Great Old slaagde er wel in om kansen te creëren. "We hebben veel kansen gecreëerd. Het team volgde me, we probeerden door te drukken tot het einde, maar helaas konden we niet scoren", betreurde Balikwisha.