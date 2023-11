Is de Europese uitschakeling een blamage of net een zegen? "Dat gaat Antwerp op hét beslissende moment net sterker maken"

Het Europees avontuur van Antwerp FC is voorbij. De Belgische landskampioen verlaat het Europese toneel (wellicht) met nul op achttien en zonder lentetripjes in het vooruitzicht. Al is dat volgens Marc Degryse net een voordeel.

Het Champions League-avontuur van Antwerp FC eindigt met een thuiswedstrijd tegen FC Barcelona. Behoudens een voetbalmirakel zal de balans dus zes wedstrijden en nul punten opleveren. "Toch vind ik dat de ploeg van Marc van Bommel het Kampioenenbal met opgeheven hoofd mag verlaten", verrast Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "De voorbije campagne was een leerproces. Daar kan Antwerp de komende jaren progressie in maken." De voorbije Champions League-campagne was voor Antwerp FC een leerproces Bovendien ziet Degryse een héél groot voordeel. "Ze spelen na nieuwjaar geen Europese wedstrijden meer. En dat het het grote verschil (ook RSC Anderlecht is Europees niet actief, nvdr.) met de concurrentie. Ik ga ervan uit dat ze zich plaatsen voor play-off 1. Wel, deze uitschakeling gaat ze op dat moment sterker maken."