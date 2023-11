Lommel SK zakt verder weg in de Challenger Pro League: "Je krijgt wat je verdient"

Lommel SK verloor afgelopen weekend met 1-2 van Patro Eisden Maasmechelen. Een zure nederlaag gezien de omstandigheden.

Zo zakt Lommel naar de vijfde plaats in het klassement. Is de groep dan tevreden om daar te staan, na bijna de helft van de wedstrijden? "Nee dat denk ik niet", begon Lommel-speler Lucas Schoofs. "We willen meer bovenaan staan maar je krijgt wat je verdient denk ik. De laatste weken verzamelden we weinig punten, vooral door ons eigen toedoen."

Lommel had zo'n 70% balbezit tegen Patro Eisden. "We worden nooit weggespeeld door tegenstanders, behalve door Beerschot misschien. Buiten goed en mooi voetballen heb je ook nog handig en slim voetballen, dat moeten we onder de knie krijgen."

Patro Eisden klimt boven Lommel. Zo komt er plots ook weer een nieuwe concurrent bij. "Dat is op zich niet zo slecht. Je staat natuurlijk liever bovenaan, maar als alles dicht op elkaar zit dan is iedereen gemotiveerd om te winnen. Elke ploeg zal nog wel eens punten verliezen. Het zal een spannende strijd worden tussen de eerste 6 á 7 ploegen, daar gaan wij ook tussen zitten. Is dat nu bovenaan of in het midden, dat valt af te wachten."

Voor een ploeg met de ambitie om te promoveren zal het de komende wedstrijden nog wel een stuk beter moeten. "Het doel is zeker wel om bovenaan te geraken. Op deze manier is dat wel lastig als je het steeds zelf weggeeft en het zelf niet afmaakt", besluit Schoofs.