Jérémy Doku of Jack Grealish bij Manchester City? "Verdedigers verkiezen hem"

Jérémy Doku heeft zich snel gevestigd bij Manchester City. Tot grote ergernis bij de fans van Jack Grealish.

Toen hij bij Manchester City arriveerde, vroegen velen zich af ofJérémy Doku wel veel speeltijd kon verwachten. Op zijn linkerflank loopt een zekere Jack Grealish. Die werd twee jaar geleden voor 117 miljoen gehaald en speelde een grote rol in de Champions League die City won (en ook in de feestelijkheden, maar dat is een ander verhaal).

Sinds de komst van Doku speelt Grealish echter steeds minder, hij werd een slachtoffer van de vliegende start van de Rode Duivel. Een logische gevolg volgens Engels voetbalicoon Graeme Souness. "Hij is erg voorspelbaar geworden. Er gaat geen dreiging van hem uit. Hij heeft geen enkel doelpunt gemaakt in de laatste 30 wedstrijden en heeft slechts twee assists dit seizoen", schreef hij in zijn column in de Daily Mail.

Voor Souness moet Doku niet meteen gaan vrezen. "Vraag tien backs of ze liever tegen Doku of Grealish spelen en ik denk dat iedereen Grealish verkiest. Verdedigers houden niet van tempo en directe spelers. Jack Grealish toont geen intentie om voorbij de verdedigers te komen. In tegenstelling tot Jeremy Doku, die iedereen voorbij snelt, inclusief zijn teamgenoten."