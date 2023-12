STVV-coach Thorsten Fink denkt aan de supporters: "Dat vind ik belangrijk"

Zondagnamiddag neemt STVV het op tegen KV Mechelen. Na een aantal gelijke spelen gaan de troepen van Thorsten Fink op zoek naar winst.

De afgelopen drie wedstrijden speelde STVV steeds gelijk. Tegen KVC Westerlo, KAS Eupen en Antwerp. Zeker geen slechte prestaties, de wedstrijd voordien tegen RWDM werd gewonnen.

Thorsten Fink ziet ook dat het goed loopt, maar weet dat er al meer punten hadden kunnen zijn. "We spelen goed voetbal en we hebben onze 19 punten niet gestolen. Misschien hadden het nog meer punten moeten zijn, maar het is normaal dat we als jong team fouten maken", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

De Duitse coach vindt het ook belangrijk om rekening te houden met de supporters en wat zij willen zien. "Ik vind het belangrijk dat we vasthouden aan onze spelstijl en dat de supporters van die stijl houden."