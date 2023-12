Verkoop van Orban, Cuypers of Tissoudali: Heeft Vanhaezebrouck daarin iets te zeggen?

Nog een maandje en dan gaat de wintermercato officieel open. Het is uitkijken of KAA Gent één van zijn goudhaantjes kwijtspeelt.

KAA Gent slaagde er afgelopen zomer in om zijn gouden voorhoede volledig aan boord te houden. De volgende transferperiode staat voor de deur en het is uitkijken of er nu wel iemand van de goudhaantjes vertrekt.

Voorzitter Ivan De Witte is alvast overtuigd dat de club met de nieuwe eigenaar in goede handen is. “Anders waren we nooit met hem in zee gegaan. Sam Baro heeft niet alleen voor extra kapitaal gezorgd, hij pakt de zaken ook heel verstandig aan”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Dit seizoen gebruikt hij als inloopperiode om alle lijntjes binnen en buiten de club te leren kennen. Volgende zomer neemt hij het voorzitterschap over, maar de bedoeling is dat zowel Michel als ikzelf nog betrokken blijven. Ik zie het als een win-winsituatie.”

Baro zal dan ook mee beslissen wie van het drietal Orban, Cuypers of Tissoudali verkocht wordt om de nodige centen in het laatje te brengen. Al is het uitkijken of ook Hein Vanhaezebrouck zijn zegje zal mogen doen.

“Dat zal in onderling overleg gebeuren tussen Sam, Michel en mij. En uiteraard zal ook Hein daarin worden gehoord”, verklaar De Witte nog.