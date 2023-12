Crisis voorbij? "Hebben onszelf als staf ook ter discussie gesteld"

Van 7 oktober was het al geleden dat Club NXT nog een wedstrijd wist te winnen, toen het Francs Borains met 1-0 klopte in de Challenger Pro League.

Tegen Deinze kwamen de troepen van trainer Nicky Hayen opnieuw op achterstand, maar uiteindelijk scoorden de bezoekers nog drie keer.

“We hebben de koppen bij mekaar gestoken”, aldus coach Nicky Hayen aan Het Nieuwsblad. “We hebben onszelf als staf ook ter discussie gesteld en bekeken of we er alles aan gedaan hadden. We zijn teruggegaan naar de basics en de groep heeft dat goed opgepikt. De laatste weken kwamen we telkens op achterstand en ontbrak soms de mentale kracht om terug te knokken.”

Tegen Deinze lukte het wonderwel. “Het is een leuke wedstrijd geworden. De uitslag is misschien wel wat overdreven, maar de zege zeker niet onverdiend. Na de rust wijzigde Deinze van systeem en toen kregen we het even moeilijk omdat deze jonge groep nog altijd wat moeite heeft om dit te snel te lezen.”

“De organisatie bij ons stond er wel. We hadden ervoor gewaarschuwd om de ruimtes niet te groot te maken, want dat is gevaarlijk tegen Deinze. Zij spelen er dan vlot tussendoor, waardoor het link en moeilijk wordt.”