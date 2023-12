De teleurstelling is enorm bij KRC Genk na zuur gelijkspel tegen KAA Gent

KRC Genk heeft zondagnamiddag met 2-2 gelijkgespeeld tegen KAA Gent. Een zuur gelijkspel voor de Limburgers omdat de gelijkmaker in de allerlaatste minuut werd gemaakt.

KRC Genk stond vanaf het begin van de tweede helft met 2-1 voor. In de allerlaatste minuut werd de gelijkmaker geïncasseerd.

KRC Genk-coach Wouter Vrancken was enorm teleurgesteld na afloop. "Ja, de teleurstelling is groot. In de kleedkamer sowieso ook."

Toch speelde Genk over het algemeen geen slechte partij. Vrancken zag ook veel goede zaken. "Langs de andere kant ook heel mooi om te zien hoe je die wedstrijd speelt tegen een goede ploeg. We speelden met heel veel drive, energie en intensiteit zoals we het graag zien, ook kwaliteit aan de bal."