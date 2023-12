Dit is de reden waarom STVV zijn ambities niet bijstelt ondanks de enorme glansrol voor Aboubakary Koita

De ster van Aboubakary Koita schittert harder dan ooit tevoren. Bij STVV voelen ze zich toch nog niet geroepen om de ambities bij te stellen, ondanks de glansrol van zijn sterkhouder in Mechelen.

Koita opende al vroeg de score en lag aan de basis van de 0-2. Het zag er op dat moment natuurlijk heel goed uit. "We spelen voor de supporters, we moesten dus goed geconcentreerd blijven." Koita was ook niet de enige uitblinker en kreeg best wat hulp van Ito, die ook in de heenmatch van deze affiche al scoorde.

"Ja, KV Mechelen ligt hem wel. Da's mooi, da's leuk." En de weersomstandigheden, was dat in het voordeel van jongens als Koita? Die hebben het misschien toch makkelijker om overeind te blijven dan de grote jongens. "Een voordeel zou ik het niet echt noemen, want ik voelde mijn tenen niet meer. Het was moeilijk voetballen."

© photonews

Desondanks gaat Sint-Truiden met drie welverdiende punten naar huis. Toch begint Thorsten Fink nog niet te zweven. "Natuurlijk is dit een belangrijke overwinning. Eupen staat nu zeven punten achter ons. Het doel is om afstand te nemen tegenover de ploegen die op de plaatsen van de playdowns staan."

Niet meer dan dat? "Ik denk niet dat we andere doelen koesteren, het is al moeilijk genoeg. Nu krijgen we tegen Gent en Leuven de kans om er nog beter voor te staan. We kunnen zelf dicht bij de play-offs komen, maar ons doel is elke week om de wedstrijd te winnen. We hebben nog maar een deel van de marathon afgewerkt."