Manchester City houdt zijn hart vast na vroege vervanging van Doku

Jérémy Doku moest vandaag vroegtijdig het veld verlaten. De Rode Duivel is wellicht geblesseerd.

Jérémy Doku speelde met Manchester City de topper tegen Tottenham toen hij bij een 2-1-tussenstand kort na de rust het veld moest verlaten.

De Rode Duivel greep ostentatief naar het rechterbeen en werd vervangen. Trainer Pep Guardiola probeerde onze landgenoot enigszins te troosten.

In de spelerstunnel was Doku duidelijk aan het manken. Jack Grealish kwam hem vervangen. Wellicht gaat het om een voorzorgsmaatregel. Bij Manchester City houden ze toch hun hart vast en hoopt iedereen dat de blessure niet al te ernstig is.

Doku had er eerder in de wedstrijd al last van, maar besloot verder te spelen. Enkele minuten na de rust werd duidelijk dat het toch niet meer lukte. Volgens Sporza gaat het om een spierblessure.

Goed tien minuten na de vervanging van Doku zetten de bezoekers de bordjes weer in evenwicht (2-2). Invaller Grealish zorgde voor de 3-2, maar Kulusevski zette de 3-3 op het bord.