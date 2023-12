Wouter Vrancken scherp voor zijn spelers na late domper tegen KAA Gent

KRC Genk gaf zondagavond een overwinning uit handen in de slotseconden tegen KAA Gent. Dit net da de blessure van Tolu.

Wouter Vrancken vindt dat er veel goede zaken waren op zondag tegen KAA Gent. Enkel winst ontbrak. "We hebben ook veel goede kansen gecreëerd. Het enige wat we niet doen nu is een wedstrijd binnenhalen."

KRC Genk stond met tien op het veld op het moment van het tegendoelpunt. Dit omdat invaller Tolu een hoofdblessure opliep en per brancard van het veld moest gedragen worden. Vrancken is scherp voor zijn spelers. Hij vindt dat ze op dat moment slimmer moesten spelen.

"Zelfs met tien moet je slimmer zijn. Je moet gewoon die 3-1 maken. In de fase nadien, als je niet de zekerheid hebt om naar doel te gaan dan ga je bij de cornervlag die bal bijhouden en tijd laten verstrijken in plaats van het zelf moeilijk te maken."

"Dat is toch de slimheid die we moeten aanleren om een wedstrijd naar ons toe te trekken. Voor de rest heb ik er eigenlijk niets op aan te merken. Ook in de druk zat alles goed. Alles zat goed, enkel moet je jezelf belonen op het einde", besluit Vrancken.