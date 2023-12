Burnley pakt uit, Kompany kiest voor duidelijke houding tegen criticasters

Zaterdag won Burnley met duidelijke 5-0-cijfers van Sheffield. Daardoor is Vincent Kompany de rode lantaarn voorlopig kwijt.

De voorbije weken kreeg Vincent Kompany heel wat kritiek over zich heen. Niet uit de eigen rangen, want in Burnley heeft iedereen veel vertrouwen in onze landgenoot.

Vorige week waren de analisten in Match of the Day bijzonder kritisch voor Kompany. Hij kon Gary Lineker en co van antwoord dienen, maar deed dat helemaal niet.

“De opluchting is enorm”, vertelde hij aan Lineker. “De boys hebben dit ook verdiend, want ze zijn al een tijdje goed bezig en nu hebben ze het fantastisch gedaan.”

Volgens de analisten was het opvallend dat Burnley agressief voor de dag kwam, maar volgens Kompany was dat eerder al het geval. “Alleen viel dat minder op omdat we zo vaak de bal hadden.”

Dat hij nu trainer is van een degradatieploeg, daar heeft Kompany geen moeite mee. “Het is niet zo zwaar als ik aanvankelijk dacht. Je moet namelijk hetzelfde doen dan wanneer je aan de top staat: je afsluiten van alle ruis, enkel focussen op datgene waar je controle over hebt en gewoon blijven gaan.”

Al is de weg, ondanks deze zege, nog heel erg lang. Dinsdag al wordt er opnieuw gespeeld, dan is Wolverhampton de tegenstander.