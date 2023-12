Een wereld van verschil met Tedesco: Roemeens bondscoach komt met héél duidelijke waarschuwing voor Rode Duivels

België is voor het komende EK 2024 opgedeeld in een groep met Roemenië, Slovakije en een land dat zich nog moet zien te kwalificeren. Domenico Tedesco durft amper te spreken over de favorietenrol. Dat is bij Roemenië allesbehalve het geval...

Edward Iordanescu leidde de Roemenen richting Duitsland, maar de lat blijft er hoog liggen. De bondscoach van Roemenië heeft géén zin in een figurantenrol op het EK. "Ik heb veel respect voor Belgen. Ze hebben een fantastische ploeg met fantastische spelers." "Maar op een toernooi als het EK moet je klaar zijn om je als team te meten met de allerbesten", steekt de selectieheer zijn ambitie niet onder stoelen of banken. Ik denk dat mijn elftal daar absoluut klaar voor is. We hebben geen schrik om de strijd aan te gaan." België? We zijn ook voor de Zwitsers geëindigd, hé Met andere woorden: een wereld van verschil met de Belgische communicatie na de loting. "Ik kijk er alvast naar uit om ons voor te bereiden en naar Duitsland te reizen", besluit Iordanescu. "België is misschien favoriet in onze groep, maar dat was Zwitserland in onze kwalificatiepoule ook. En we zijn ook voor de Zwitsers geëindigd, hé."