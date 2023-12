Zit Manchester City in de problemen? FA klaagt landskampioen officieel aan en wil straffen uitdelen

Zit Manchester City in de problemen? De Engelse landskampioen heeft een klacht van de Engelse voetbalbond aan de broek.

De klacht heeft betrekking op het 3-3-gelijkspel in de topper tussen Manchester City en Tottenham Hotspur van afgelopen zondag. Simon Hooper beleefde namelijk de schrik van zijn leven toen hij op zijn fluitje blies.

De scheidsrechter van dienst werd in de absolute slotseconden belaagd door de spelers - vooral het protest van Erling Braut Haaland ging de wereld rond - omdat hij een fout floot in het voordeel van The Citizens op het moment dat Jack Grealish alleen op het bezoekende doel af ging.

Boete, schorsing of... forfaitnederlaag?

De Engelse FA heeft inmiddels een officiële klacht ingediend om het wangedrag van de spelers te bestraffen. Die straffen kunnen gaan van een boete, een schorsing voor de desbetreffende spelers of een forfaitnederlaag.