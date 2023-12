Davy Roef krijgt advies, maar legt het volledig naast zich neer

Davy Roef speelt al zijn vierde seizoen bij KAA Gent. Maar een echte titularis is hij er nog altijd niet geworden.

Bij Anderlecht lukte het niet voor Davy Roef, bij het toenmalige Waasland-Beveren wel. “Op een iets lager niveau kreeg en vond ik meer vertrouwen om te groeien als doelman. Na twee jaar huur wilde ik gewoon niet terug naar Anderlecht, maar ik vond geen geschikte club”, vertelt de doelman van de Buffalo’s aan WigWam.

“Dus ben ik voor mijn laatste jaar contract moéten terugkeren. Een totaal verloren seizoen eigenlijk, want ik kreeg geen kansen. Vincent Kompany koos eerst voor Didillon en dan voor Van Crombrugge. Eigenlijk zat mijn carrière toen in het slop.”

Gelukkig kwam toen KAA Gent, waar Roef al voor het vierde seizoen in actie komt. Al is hij daar niet de betwiste nummer in met 13, 20, 22 en dit seizoen voorlopig 14 gespeelde wedstrijden. Roef meent de reden daartoe te weten.

“Ik denk dat ik een soort van stijl heb waar de mensen niet echt warm van worden. Sober, ingetogen, nooit spectaculair, niet flamboyant. Alle keepers maken fouten, maar als ik er een maak, heeft iedereen dat gezien. Ik val zo weinig op, dat ik geweldig opval als ik eens iets verkeerd doe.”

En dus moet er iets veranderen aan zijn stijl, zo vertelt Roef over advies dat hij kreeg. “Een baard laten groeien of zo, of meer roepen naar mijn verdedigers. Maar dat ligt gewoon totaal niet in mijn karakter. Ik wil ook geen toneeltje opvoeren op het veld. Ik ben doelman op mijn eigen manier.”