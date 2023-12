Davy Roef ziet af na horrorblessure van Paul Nardi: "Moeilijkheden met slapen"

KAA Gent moet het lange tijd zonder doelman Paul Nardi doen. Hij liep tegen Zorja Loehansk een open beenbreuk op. Doelman Davry Roef zag het gebeuren vanop de bank.

Het is begrijpelijk dat Davy Roef het moeilijk heeft met de blessure van zijn ploegmakker. "Dat zijn beelden die je niet wil zien", begint hij. "Ik moet zeggen dat het ik de laatste dagen moeilijk had om te slapen. Altijd wanneer ik mijn ogen dichtdeed zag ik wat er gebeurde en zijn reactie..."

De blessure kwam uit het niets toen Nardi een bal wou wegtrappen. Hij ging volledig door zijn enkel. "Je begint er dan over na te denken. Op zich was het een simpele pass die je op training 100 keer geeft bij wijze van spreken. We moeten erdoor nu. Ik probeer mij er zoveel mogelijk uit te halen."

Davy Roef krijgt zo zekerheid over zijn plaats in doel. Al verliep dat wel helemaal niet zoals hij het hoopte. "Sowieso niet met de zaken die gebeurd zijn. Dat wens je niemand toe."