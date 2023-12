Grote comeback van Kevin De Bruyne vroeger dan verwacht? KDB plots terug in selectie bij Manchester City

Kevin De Bruyne zit in de selectie van Manchester City voor de Wereldbeker voor clubs van 12 tot 22 december 2023. Zo kan hij zijn terugkeer nog voor Nieuwjaar maken.

Vier maanden geleden, op 11 augustus, sloeg het noodlot toe voor de Rode Duivel. Kevin De Bruyne kreeg een terugval van de blessure die hij eerder opliep in de Champions League-finale.

Het was een gedwongen maar misschien wel nodige rustpauze voor de Rode Duivel, die al enkele seizoenen aan een razend tempo speelde. Terwijl de verwachting was dat hij in januari of zelfs februari 2024 zou terugkeren, zal de aanvoerder van onze nationale ploeg eerder terug zijn dan verwacht.

De selectie voor het toernooi is nu bekend en Kevin De Bruyne maakt net als Jérémy Doku deel uit van de kern van Manchester City die over een paar dagen vertrekt naar de Wereldbeker voor clubs. Deze wordt van 12 tot 22 december in Saoedi-Arabië gehouden.

Het is echter niet zeker dat de aanvallende middenvelder op het veld zal staan tijdens het toernooi. Wat wel gegarandeerd is, is dat hij aanwezig is om als kapitein, op of naast het veld, een nieuwe prijs te pakken met zijn club.