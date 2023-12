Het geloof blijft enorm bij KRC Genk: "We gaan zeker Play-Off 1 halen en we willen vechten voor de titel"

KRC Genk speelde afgelopen weekend gelijk tegen KAA Gent. Dit na een late gelijkmaker van Tarik Tissoudali. De teleurstelling was enorm bij de Limburgers, maar de strijdlust is er duidelijk nog wel.

KRC Genk liet dit seizoen al enorm vaak onnodig punten liggen. De club heeft het soms moeilijk met de overwinning over de streep te trekken. "Weet je, zo werkt voetbal", vertelde Joseph Paintsil na afloop van de partij tegen KAA Gent. "De zaken kunnen heel makkelijk omdraaien op ieder moment. Je ziet aan de spelers dat we nog in elkaar geloven."

Hij is er rotsvast van overtuigd dat Genk Play-Off 1 zal halen na de reguliere competitie. De ploeg staat momenteel zevende in de competitie. "We zullen zeker en vast Play-Off 1 bereiken. We zullen alles doen wat mogelijk is. De supporters hebben het nodig en wij ook. We willen mee kunnen vechten voor de titel."

Begint dat dan niet in het hoofd te spelen wanneer de teleurstellingen opstapelen? "Het speelt niet in mijn hoofd. Wat gebeurd is, is gebeurd. We leggen het naast ons neer en focussen op de volgende wedstrijd. Ik denk dat we de lat hoog moeten leggen om alle wedstrijden te winnen die eraan komen", besluit Paintsil.