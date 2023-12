Succescoach Muslic over de groeipijnen die hij er met plezier bijneemt: "Wauw! Dat is de druk die je bij Cercle als topteam ervaart"

Cercle Brugge heeft dit seizoen al heel knappe resultaten kunnen voorleggen. Tegen de topteams hebben ze - de winst tegen Gent als uitschieter - wel nog niet veel kunnen rapen. Coach Miron Muslic had dat echter ingecalculeerd.

Cercle speelt immers met het gemiddeld jongste team van de Jupiler Pro League. Bij afwezigheid van Hannes Van der Bruggen is dat door de input van Nils De Wilde zelfs nog meer gezakt. "De Wilde speelde tegen Union zijn vijfde wedstrijd in de Jupiler Pro League. En hij doet het fantastisch", aldus Muslic.

Dat is de insteek bij Cercle: jonge gasten opleiden en beter maken. Maar dat gaat natuurlijk ook met groeipijnen gepaard. Dat Cercle nu van vier naar zes getuimeld is, ontlokte bij Muslic ook een schaterlach. "Wauw! Is zesde al niet goed genoeg meer? Dat is de druk die Cercle ervaart als topteam dan zeker?", glimlachte hij.

"Ik heb nooit over de top zes gesproken. Dit team is ongelooflijk jong en dat zie je ook in wedstrijden als tegen Union. Je betaalt elke wedstrijd de prijs voor onze ontwikkeling. Op de korte termijn zal dat soms pijn doen, maar op de lange termijn zal dat uitbetalen."

"Vergeet ook niet dat wij vier basisspelers vervangen door jonge gasten. We zullen de topteams tot het einde het vuur aan de schenen leggen, maar ik zet daar geen positie op."