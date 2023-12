Doemscenario zoals in Nederland dreigt ook in België: "En daar wordt niemand vrolijk van"

Jan Vertonghen speelde gisteren weer op zijn gewoonlijke niveau. Standard-spits Kanga werd er bij momenten gefrustreerd door dat hij niet voorbij de recordinternational geraakte. Wie nog frustraties hadden: de bezoekende fans. Vertonghen had er ook wel iets over te zeggen.

Jan Vertonghen zag met lede ogen hoe het weer misliep in de Clasico. Hij heeft er nu al vier meegemaakt en telkens gebeurde er wel iets. De match moest een kwartier stilgelegd worden en een verbod op uitfans voor zondag zit eraan te komen.

“Het is jammer dat dit erbij hoort. Ik ga niets zeggen over de supporters van Standard, want op Sclessin gebeurde het ook met onze supporters. Het helpt niemand”, zuchtte hij. “We moeten toewerken naar een voetbal waarin dit niet meer mogelijk is."

Verbod op uitfans

Want straks worden de autoriteiten mogelijk genoopt tot drastische beslissingen. In Nederland zijn al geen uitfans meer toegelaten. "Hopelijk eindigt dit niet zoals in Nederland . Daar wordt niemand vrolijk van."

"Voetbal is zoveel mooier mét uitsupporters dan alleen thuissupporters. We hebben allemaal corona meegemaakt. Ook voor de thuisspelende ploeg is het mooier mét twee vurige supportersgroepen. Je wil die dynamiek, dat maakt voetbal zo mooi. Hopelijk beseft iedereen dat.”