Pep Guardiola komt met blessure-update over Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne is nog steeds out na een ernstige blessure die hij in augustus opliep. Verwacht wordt dat de Rode Duivel begin 2024 terugkeert bij Manchester City. Hij zit wel bij de selectie die City meeneemt naar het WK voor clubs.

Nog niet zo lang geleden zei Kevin De Bruyne dat hij hoopte na Nieuwjaar terug te zijn. De Rode Duivel is een van de spelers die geselecteerd werd bij Manchester City voor het WK voor clubs. Maar hoe fit zal De Bruyne zijn? Is het nog te vroeg om hem op een goed niveau te zien spelen? En zonder zijn gezondheid op het spel te zetten? Pep Guardiola wil nog geen risico's nemen. "Hij is begonnen met lopen op het veld, maar hij traint nog niet met de groep. Misschien komt het WK voor clubs iets te vroeg, ik weet het nog niet. We leggen zeker geen druk op hem. We gaan niets overhaast doen. We wachten gewoon tot hij terug is."





