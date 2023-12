Steven Defour noemt maar één opvallende naam van een speler die echt vooruit wilde

Steven Defour blijft ontgoocheld achter na zijn ontslag bij KV Mechelen. Hij had er veel meer van verwacht.

Het ontslag van Steven Defour bij KV Mechelen zat er een beetje aan te komen, maar toch was het voor hemzelf een fikse opdoffer.

Nochtans had hij er iets heel moois van willen maken Achter de Kazerne. “In de zomervoorbereiding zijn we met een mental coach aan de slag gegaan. Hij peilde bij de spelers naar hun ambitie voor het seizoen. Europees voetbal halen kwam daaruit als het ultieme droomdoel”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Alleen zag Defour bij heel veel spelers de overgave en opofferingen niet om dat te behalen. In het verleden had hij wel zo’n speler bij de club gezien.

“Hugo Cuypers is zo’n jongen die vooruit wilde. Toen ik nog assistent was, stapte hij naar me toe om zijn zwakke punten aan te pakken. Hij vroeg ook videobeelden van zichzelf op, waarmee we aan de slag gingen. In dat ene seizoen bij Mechelen is hij ontploft. Nadien ontplofte hij ook bij AA Gent”, gaat Defour verder.

“Nu daarentegen had ik het gevoel dat de jongens hun doelstelling intern wel uitspraken, maar onvoldoende deden om ze te halen. Had ikzelf daarin strenger moeten optreden? Wellicht wel. Maar ik heb zoiets van: je wordt als speler enorm goed betaald, daar horen bepaalde plichten bij.”