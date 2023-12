Wereldster heeft transferadvies voor Johan Bakayoko

Johan Bakayoko wordt al sinds vorige zomer aan heel wat clubs gelinkt. Het ziet er naar uit dat PSV Eindhoven hem na dit seizoen niet zal kunnen houden.

Afgelopen zomer lag er 40 miljoen euro van Brentford op tafel voor Rode Duivel Johan Bakayoko. Het bod werd door PSV zelf aanvaard, maar Bakayoko zelf verkoos in de Eredivisie te blijven. Ook Burnley,Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund zouden de nodige interesse hebben om onze landgenoot binnen te halen.

In de Engelse pers werd Ruud Gullit gevraagd of een transfer naar de Premier League wel een goede zet is voor Bakayoko. “Het is een goede speler, maar laten we niet net doen alsof iedere aanwinst een succesvol eerste jaar kent in Engeland”, klinkt het bij de wereldster.

“Het zal hoogstwaarschijnlijk een jaar met hoogte- en dieptepunten worden, omdat hij tegen teams speelt met aanvallers die net zo veel aanvallen als verdedigen. Kijk bijvoorbeeld naar Noni Madueke. Hij deed het goed bij PSV, maar heeft het nu zwaar in de Premier League. Het is een toch ander soort competitie.”

Madueke werd in januari voor 35 miljoen euro verkocht aan Chelsea. In de eerste zes maanden speelde hij 12 matchen en scoorde Madueke 1 keer, maar dit seizoen speelde hij zo goed als niet.