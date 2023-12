Concurrent van Jérémy Doku schitterde in 1-2 overwinning van Manchester City

Op de zestiende speeldag van de Premier League ontving Luton Town Manchester City. City moest het doen zonder sterkhouder Haaland die uitviel met een kleine blessure. Ook de Belgen De Bruyne en Doku waren nog steeds geblesseerd.

Net voor rust kwam Luton op voorsprong dankzij Adebayo. In de tweede helft zorgden Bernardo Silva en Jack Grealish voor de ommekeer. Bij Luton mocht Albert Sambi Lokonga een kleine twintig minuten invallen.

De comeback van City werd mede mogelijk gemaakt door een sterk spelende Jack Grealish. De Engelsman is de concurrent van Jérémy Doku op de linkse flank. Grealish scoorde het winnende doelpunt en kon uitstekende statistieken voorleggen.

Manchester City betaalde in 2021 nog ruim 117 miljoen voor de Engelse aanvaller die overkwam van Aston Villa. Sinds de komst van Jérémy Doku lijken de speelkansen voor Grealish miniem te worden. Kan Doku de sterk spelende Grealish op de bank houden?

Jack Grealish’s game by numbers vs. Luton:



85% pass accuracy

59 touches

35/41 passes completed

7/11 ground duels won

3/4 dribbles completed

1 key pass

1 big chance created

1 goal



Super Jack wins it for City. 🦸 pic.twitter.com/z1kPAQaWim