Om de VAR echt professioneel te maken zijn er professionals nodig: blunder is nogmaals het bewijs

Vriend of vijand, iedereen kan de woede bij Club Brugge wel begrijpen nadat de goal van Igor Thiago werd afgekeurd voor vermeend buitenspel. Dat het Referee Department achteraf sprak van "een menselijke fout" kan dan weer op weinig begrip rekenen.

En nochtans wordt er heel veel in opleiding geïnvesteerd. Intensieve cursussen, elke maand opfrismomenten, toezicht... Maar je kan het paard naar water leiden, je kan het niet doen drinken. De fout van zondag in KV Mechelen-Club Brugge is niet te verklaren, op geen enkele manier.

Alle middelen worden ingezet

"Een menselijke fout" dekt de lading niet. Uiteraard gaat het Referee Department zijn eigen scheidsrechters niet helemaal onder de grond stoppen, maar ook daar zijn handen tegen het voorhoofd gepletst geweest toen ze de beelden zagen. Dat er zelfs geen buitenspellijn getrokken werd, is gewoon hallucinant.

Zo was er de fase in Anderlecht-Standard bij de openingsgoal waar het meer dan drie minuten duurde vooraleer er een beslissing kon genomen worden. In Mechelen werd er een speler over het hoofd gezien. Te sterk ingezoomd op de fase en Walsh viel buiten beeld.

Operationeel directeur Stephanie Forde moet er gek van worden, want elk seizoen wordt er meer tijd en moeite gestoken in het sturen van de scheidsrechters die achter de schermen moeten plaatsnemen. Elke week wordt er ook een debriefing gegeven over de elementen waar ze moeten op letten.

Niet-scheidsrechters als VAR zou oplossing zijn

Maar blijkbaar is het heel moeilijk om de knop van veld naar VAR-kamer om te draaien. Niet dat er zoveel fouten worden gemaakt, maar als er eentje door de mazen van het net glipt, is het meteen een goeie. En dat is niet enkel zo in België. Denk maar aan de 'buitenspelgoal' van Luiz Diaz in Tottenham-Liverpool.

Wat we horen van scheidsrechters is dat het een heel andere job is. Je moet op heel andere dingen letten dan op het veld en de werkwijze is eigenlijk omgekeerd. Je begint bij het einde van de fase en kijkt terug naar het begin. De mindset die je moet hebben is verschillend.

Is een oplossing dan om straks met professioneel opgeleide VAR's te gaan werken? Mensen die geen achtergrond als scheidsrechter hebben en enkel een opleiding als VAR kregen? Waarschijnlijk wel, maar we kennen het antwoord daarop nu al: te duur!

Het Referee Department moet elk jaar al gaan bedelen bij de clubs om meer geld. En da's telkens een hele discussie. Nog meer geld om nog meer mensen in te schakelen, gaan ze niet krijgen. Maar blijkbaar zou dat wel de enige oplossing voor het probleem kunnen zijn.