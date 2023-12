VAR verliest alle geloofwaardigheid volgens Serge Gumienny: "Drie keer in één weekend"

De scheidsrechters hebben afgelopen weekend geen goede beurt gemaakt. En dat geldt deze keer ook meer dan ooit voor de VAR.

Serge Gumienny zag veel miserie met de VAR afgelopen weekend, te beginnen in het duel tussen STVV en OH Leuven waar Sagrado een terechte rode kaart kreeg.

Over de goal van de thuisploeg viel ook wel wat te zeggen. “Even twijfelde ik nog of de goal van STVV vanuit buitenspel gescoord werd. We kregen de lijn niet te zien op het scherm. Of jawel, we kregen er één te zien, maar van een andere fase”, zegt Gumienny in Het Belang van Limburg.

Iets wat ook gebeurde in het duel tussen KV Mechelen en Club Brugge. “Ook in Mechelen kreeg ik die lijn niet te zien. Maar als ik dan kijk naar de positie van Sandy Walsh ten opzichte van Thiago, betwijfel ik of die laatste wel buitenspel stond.”

Het Referee Department gaf intussen ook al mee dat de scheidsrechters in de fout zijn gegaan en het doelpunt had moeten goedgekeurd worden. “Maar blijkbaar had de VAR Walsh uit het oog verloren, toen het die fase beoordeelde. Maar, er zit daar toch meer dan één man naar het scherm te kijken in Tubeke? Ziet niemand hem dan?”

Ook in de match van Genk had Gumienny zijn bedenkingen. “In de match van Genk in Eupen ga ik er vanuit dat Sor buitenspel stond en dan heeft de VAR goed werk verricht door de rode kaart terug te roepen. Maar nogmaals: waarom kregen we zo weinig lijnen te zien? Wat was er aan de hand dit weekend?”