Turkse voetbal in diepe crisis en ervaringsdeskundige kent oorzaak van geweld: "Meer emotie en meer tv-nadruk op refs"

De Turkse competitie is voorlopig stilgelegd nadat een voorzitter een scheidsrechter tegen de grond sloeg en hem daarna bleef aanvallen. Fuat Capa, sportief directeur van Samsunspor, legt uit hoe dit kon gebeuren.

Capa werkte ook al in ons land, maar is al een tijdje in Turkije actief. Enkele jaren geleden was hij nog coach van Ankaragücü, waar hij met de beruchte voorzitter samenwerkte. "We zijn gechoqueerd", zegt hij bij Sporza. "Het is beneden alle peil en erg spijtig voor het Turkse voetbal. Ik ben geschrokken. Ik heb niet lang voor de club gewerkt, maar dit had ik niet verwacht van de man."

Maar hoe is het zover kunnen komen? "In Turkije wordt voetbal op een hele andere manier beleefd", legt Capa uit. "Hier spelen de emoties, in Europa gaat het er ontspannender aan toe."

"Er zijn hier ook veel tv-programma's met voor- en nabeschouwingen. Daar gaat het vaak over de wedstrijdleiding, waardoor er veel druk op de schouders van de scheidsrechters komt te liggen. Vaak zijn ze meer bezig met de randvoorwaarden van een match dan met het spel zelf."