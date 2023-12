Turkse Voetbalbond neemt zeer drastische beslissing die ook Dries Mertens beïnvloedt nadat scheidsrechter in elkaar wordt geslagen op het veld

Beelden uit de Turkse eerste klasse gaan momenteel de wereld rond. Daar werd een scheidsrechter in elkaar geslagen na het laatste fluitsignaal. De Turkse Voetbalbond nam meteen na de feiten een drastische beslissing.

Het duel tussen MKE Ankaragücü en Caykur Rizespor eindigde op een 1-1 gelijkspel nadat Rizespor in de 97e minuut scoorde. Beide ploegen zagen ook een speler van het veld gestuurd worden tijdens deze partij.

Dit was niet naar de zin van Faruk Koca, voorzitter van MKE Ankaragücü. Die besloot om samen met enkele leden van de sportieve staf het veld op te lopen om scheidsrechter Halit Mulut Emer op de grond te slaan. Toen de ref al op de grond lag kreeg hij nog enkele flinke trappen.

De Turkse Voetbalbond wachtte niet af en kwam meteen met een statement. "Alle strafrechtelijke procedures die zij verdienen, zijn gestart tegen de verantwoordelijken en aanstichters van deze onmenselijke aanval", stelt de TFF volgens beIN Sports.

"De verantwoordelijke club, haar voorzitter, de managers en alle criminelen die Meler hebben aangevallen, zullen op de zwaarste manier worden gestraft."

Er zullen voor onbepaalde duur geen wedstrijden meer gespeeld in Turkije door het voorval. Zo zal ook bijvoorbeeld Dries Mertens, die bij Galatasaray speelt, even niet meer op het veld komen omdat de stoppen doorsloegen bij Koca. "Door het besluit van de Raad van Bestuur van TFF zijn wedstrijden in alle competities voor onbepaalde tijd uitgesteld."