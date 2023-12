Rode Duivel gaat helemaal de mist in met vraag over zijn eigen club: "De mensen gaan mij doden"

Johan Bakayoko was deze week te gast bij een editie van Play Sports, waar hij antwoord gaf op de vragen van de fans. Maar op één vraag ging hij wel helemaal de mist in.

Bakayoko werd door de presentator gevraagd hoeveel keer PSV al kampioen is geworden. Dat ging niet al te best, want Bakayoko wist het duidelijk helemaal niet. Ter zijner verdediging: hij moest intussen wel de bal zien hoog te houden.

“Wow, mensen gaan mijn doden. Vijf keer?” vraagt Bakayoko vervolgens aarzelend. PSV kroonde zich echter al 24 keer tot kampioen van Nederland. Bakayoko zat er dus ver naast. “Sorry. Sorry op voorhand”, besluit de aanvaller.