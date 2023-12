Tedesco belde hem en dat geeft Rode Duivel hoop: "Ik maak nog een kans om mee te gaan naar het EK"

Thomas Meunier is al bijna een jaar uit beeld verdwenen bij de Rode Duivels. Domenico Tedesco riep hem niet meer op nadat hij bij Borussia Dortmund op de bank verzeild raakte. Intussen speelt hij toch weer en hoopt hij er nog bij te zijn.

Tedesco heeft immers geen back up voor Timothy Castagne. De bondscoach houdt de situatie van Meunier dan ook heel goed in het oog. “Hij heeft me enkele weken geleden nog gebeld om te horen hoe het met me ging omdat hij zag dat ik hier terug bij de groep kwam", vertelt Meunier bij VTM.

"Het gaat iedere week wat beter, nog altijd te traag voor mij, maar toch… Hij had het toch gezien. Het was echt belangrijk voor mij dat iemand zoals de bondscoach me belde. Dus ik kan me voorstellen dat ik wel nog een kans maak om mee te gaan naar het EK, als ik weer vaker kan spelen.”

Fysiek is er alvast geen probleem. “Fit? Ik ben fit! Dat is geen thema meer. Maar als ik hier niet speel, kan ik bij de Duivels ook niet spelen. Dus moet ik nu gewoon op het veld staan, hier in Dortmund of bij een andere club. We moeten gewoon een oplossing vinden.”