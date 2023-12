🎥 Clown Martinez vindt andere 'kleuter om mee te spelen', andere speler moet het gelag betalen met rode kaart

In de Premier League was er een leuk duel tussen Brentford en Aston Villa op zondagnamiddag. Daarin kregen we liefst dertien minuten extra tijd. Daarin eiste doelman Emiliano Martinez andermaal een hoofdrol op.

Emiliano Martinez kreeg eerst een duwtje van Neal Maupay, waarbij hij heel lang bleef kermen van de pijn - en nee, zo hard was dat duwtje echt niet aangekomen. Maar daarna moest hij zijn summum nog gaan bereiken.

Als twee spelers vechten om rood, gaat Boubacar Kamara ermee aan de haal... 🟥🤦‍♂️ pic.twitter.com/vMs2HzKE5Z — Play Sports (@playsports) December 17, 2023

Zo duwde hij op zijn beurt de speler van Brentford onder de zoden. Die reageerde op dezelfde manier, waarna de poppen helemaal aan het dansen gingen. Opmerkelijk: noch Neal Maupay, noch Emiliano Martinez moesten door die fases uiteindelijk gaan douchen.

Beiden kwamen weg met geel. In het tumult kreeg Kamara wél rood, al was daar eigenlijk niet eens al te veel aan. Of hoe het kleutergedrag een slachtoffer eiste die niet eens in de situatie zat in eerste instantie. "Geniet" mee.