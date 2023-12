Analisten heel kritisch: "Nog nooit gezien dat een ref een wedstrijd zo compleet laat ontsporen"

Er is de laatste weken weer heel veel te vertellen over de arbitrage. Zowel in de Jupiler Pro League als in de Challenger Pro League loopt het vaak mis. Ook in de analistenprogramma's en podcast wordt daar over gepraat.

Vorig weekend was er Beerschot - Deinze, waar toch ook wel wat over te doen was. De arbitrage gaf in die wedstrijd in totaal acht rode kaarten, een verhaal dat rondging tot in Denemarken en de Verenigde Staten bijvoorbeeld.

"Ik heb nog nooit gezien dat een scheidsrechter een wedstrijd compleet kapotfluit en compleet laat ontsporen", aldus Gilles De Coster in 90 Minutes. "Het was een faire wedstrijd, er was geen enkele tackle dat er echt over waren."

Het was dan ook nog eens een topper tussen Beerschot en Deinze

"Acht rode kaarten, waarvan drie voor de bank. Waanzinnig, echt waanzinnig. Die man die een meter dertig groot is, heeft echt een Napoleoncomplex. Meteen met het handje naar de borst, bij elke mogelijke fout", aldus nog De Coster.

"Die zou toch zijn excuses moeten sturen naar beide clubs? Het was ook nog eens een topper in de Challenger Pro League. Die man is gewoon niet geschikt om wedstrijden te fluiten." Quentin Pirard was ook de man die de elleboog van Buchanan op Orban vorig seizoen niet opmerkte.