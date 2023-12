Dan toch duidelijkheid bij Bayern München: Groot nieuws voor Thomas Müller en zijn toekomst

Thomas Müller zal dan toch een nieuw contract krijgen bij Bayern München. De Duitser werd gelinkt aan andere topclubs, maar kiest nu toch voor een verlengd verblijf.

Thomas Müller speelde in zijn hele carrière voor slechts één ploeg, en dat is Bayern München. Het leek er even op dat de club zijn contract niet zou verlengen. De Duitse middenvelder zou op interesse van Manchester United kunnen hebben gerekend.

Maar dat doet er nu allemaal niet meer toe. Erevoorzitter Uli Hoeness praatte met Servus TV en onthulde dat Der Rekordmeister zijn icoon langer zal houden. Het huidige contract van Müller loopt nog tot aan het einde van dit seizoen.

"Het nieuws zal binnenkort naar buiten komen, waarschijnlijk binnen een paar dagen of uren", vertelde Hoeness. "Ik geloof dat het in het belang is van de hele club dat Thomas Müller bij ons blijft." Zo mogen we dus al snel een officiële aankondiging verwachten.