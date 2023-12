Philippe Albert heeft duidelijke mening over uitspraken en beslissingen van Thibaut Courtois: "Een egoprobleem"

Thibaut Courtois besloot om een uitgebreid interview te doen voor Sporza. Daarin kondigde de doelman aan dat hij er op EURO 2024 niet bij zal zijn.

Courtois liet zich ook nog uit over Domenico Tedesco. Hij haalde uit naar de bondscoach en vond dat de voetbalbond hem beter moest beschermen. Voor Philippe Albert was het interview geen verrassing.

"Deze uitspraken komen niet als een verrassing voor mij", begint hij bij RTBF. "Thibaut wordt al vertroeteld sinds hij een kleine jongen was. Uiteindelijk kwam hij op het punt dat hij besloot het nationale team de rug toe te keren. Het is een zeer ongelukkig einde."

"Het is een probleem dat hij niet wilde oplossen en dat is jammer voor iedereen", gaat Albert verder. "Hij wordt heel goed verzorgd. Hij zegt dat 80% fit zijn, niet goed genoeg is om te spelen. Ik kan verschillende voorbeelden geven van spelers die op een WK hebben gespeeld terwijl ze niet 100% fit waren. Ik denk aan Marc Wilmots. Het was het hart dat op dat moment sprak en Marc had een absoluut buitengewoon WK 2002. Ik denk dat Courtois een grote fout maakt door niet mee te willen doen aan dit EK. Courtois is met 80% veel sterker dan de meeste keepers."

Philippe Albert vindt dat het een "egoprobleem" is, en dat betreurt hij. "Thibaut heeft de eerste stap gezet door zijn excuses aan te bieden aan de fans. Hij beseft dat er de komende jaren niet dezelfde liefde zal zijn tussen hem en het Belgische publiek. Het is jammer, want het is een egoprobleem dat aan de basis ligt van dit alles."