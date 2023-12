Het kan moeilijk nog slechter gaan: KV Oostende krijgt opnieuw serieuze puntenaftrek

Woensdag waren het er drie, donderdag zijn het er zes. Zo worden er in totaal negen punten afgetrokken bij KV Oostende in 1B. De club staat hierdoor alleen laatst in de Challenger Pro League met slechts zeven punten.

De nieuwe sancties komen er nadat de club een tweede deadline heeft gemist voor terugbetalingen. Op deze manier zakt KVO alleen maar dieper in de put.

De Kustboys zouden zo'n acht miljoen euro aan schulden hebben, weet Sporza. De zoektocht naar een nieuwe eigenaar is volop aan de gang, want die zal snel moeten gevonden worden om een mogelijk faillissement te voorkomen.

The Licensing Commission has decided, in accordance to the RBFA regulations, to impose another 6 points deduction to KV Oostende.



The Licensing Commission has also decided to impose a transfer ban for Standard de Liège.