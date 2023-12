Meunier over boetes bij Dortmund tijdens winterbreak: "Een ploegmaat moest 10.000 euro betalen"

De winterbreak is ook voor voetballers een moment om even los te laten. En een kerstkalkoen op te smullen, al let je bij Borussia Dortmund daar beter mee op.

Borussia Dortmund gaat niet licht over extra kilo’s door de feestdagen. De Duitse club heeft een heel boetesysteem daarvoor opgezet, zo laat Thomas Meunier weten. Na de laatste training werd iedereen op de weegschaal gezet en als ze terug komen uit verlof moeten alle spelers opnieuw op de weegschaal. “Per kilo die je aankomt, krijg je een boete van 1000 euro”, vertelt Thomas Meunier aan RTBF. “Als het een bepaald aantal kilo extra is, wordt het zelfs 1000 euro per honderd gram.” En dat kan snel oplopen. “Ik ga geen naam noemen, maar iemand moest een boete van 10.000 euro betalen. Als hij de kilo’s er snel weer af kreeg, kon hij onder de boete uitkomen. Dat is hem ook gelukt.” Meunier heeft eventjes tijd om de kilo’s er weer af te werken. Op 13 januari staat de eerstvolgende wedstrijd pas op het programma.