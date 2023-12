Gunnen ze elkaar dan wél versterking? 'Deze twee Engelse topclubs staan op het punt om transferdossier af te ronden'

Newcastle United heeft plannen. De Engelse subtopper aast op Kalvin Phillips. En ook Manchester City lijkt te willen meewerken.

Manchester City betaalde in 2022 nog vijftig miljoen euro voor Kalvin Phillips aan Leeds United. De middenvelder slaagde er echter nooit in om zijn stempel te drukken bij The Citizens.

Juventus FC polste al eens naar zijn voorwaarden, maar The Daily Mail weet dat Newcastle United heel dicht bij de inkomende transfer staat. The Magpies zien in de 28-jarige middenvelder dé ideale versterking in de strijd om de Europese tickets.

Huurdeal

Ook Manchester City wil meewerken. Bovendien gaat het in eerste instantie om een huurdeal. Door de Financial Fairplay-regelgeving is het voor Newcastle zo goed als uitgesloten om nog extra spelers binnen te halen.