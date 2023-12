Een belangrijke mijlpaal is gepasseerd voor Koni De Winter, die groot blijft dromen

Genoa en Koni De Winter hebben de koplopers van de Italiaanse competitie, Inter Milan, vrijdagavond op een gelijkspel gehouden. De ploeg uit Genua heeft een zeer goed record tegen de grote ploegen van de competitie.

Koni De Winter, vervangen aan het begin van de tweede helft, speelde een rol in het goede resultaat van Genoa op vrijdagavond, toen het de buit deelde met de Italiaanse koploper Inter Milaan (1-1).

De Genuaanse club, die dertiende staat, kan desondanks rekenen op een geweldig record tegen de grote ploegen van de competitie. Een overwinning tegen AS Roma, nog een tegen Lazio en gelijke spelen tegen Inter, Napoli en Juventus.

De Winter, die nog steeds hoopt op een selectie voor België tijdens EURO 2024, moest voor het eerst in zes wedstrijden naar de bank. Het was een zeldzame wissel voor de 21-jarige verdediger.

Met 11 basisplaatsen in 18 competitiewedstrijden heeft Koni De Winter dit seizoen de grens van 1000 minuten in de Serie A gepasseerd. Een mooi record, dat zijn hoop op een plaats op het EK in Duitsland levend moet houden.